Разрыв между PlayStation и Xbox растет несмотря на выход Call of Duty на Game Pass.

В 2024 году разница в количестве игроков между консолями PlayStation и Xbox увеличилась на 10 миллионов человек в пользу Sony. Аналитики Ampere подтверждают, что PlayStation продолжает укреплять свои позиции, тогда как Microsoft смещает акцент с аппаратного обеспечения на мультиплатформенную стратегию. Если в 2022 году отрыв составлял 6 миллионов пользователей, то к концу 2024 года он вырос еще на 4 миллиона.

Эксклюзивные игры Microsoft, такие как Forza Horizon 5, теперь выходят и на PS5, что негативно сказывается на продажах Xbox Series X. Компания сосредоточена на других проектах, включая портативное устройство с Windows, а новая консоль Xbox, по слухам, появится не раньше 2027 года.

Несмотря на отсутствие Game Pass на PlayStation, подписка помогла Xbox удержать часть аудитории. Например, релиз Call of Duty Black Ops 6 в октябре 2024 года привлек рекордное число игроков благодаря включению в сервис. Однако этот эффект оказался кратковременным — со временем доля Xbox среди игроков CoD сравнялась с PlayStation.

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер признал, что многие геймеры по-прежнему предпочитают покупать игры напрямую, а не через подписку. Кроме того, повышение цен на консоли Xbox сделало их менее привлекательными для покупателей. В результате Sony продолжает наращивать преимущество в консольном рынке.