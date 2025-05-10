Новинка предлагает три ёмкости — 128, 256 и 512 ГБ, с высокой скоростью чтения и совместимостью с разными операционными системами.

Компания Suneast официально анонсировала новую серию USB-C флешек под названием Nano. По заявлению производителя, это самые маленькие устройства такого типа, подходящие для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Длина накопителя составляет всего 10.6 мм. Вес — 2.8 грамма, а габариты — 10.6 x 20 x 13.5 мм.

Устройство использует интерфейс USB 3.2 Gen 1 и предлагает скорость чтения до 450 МБ/с и записи до 400 МБ/с. Флешки поставляются отформатированными в exFAT, что обеспечивает совместимость почти со всеми современными платформами: Windows 10/11, macOS 15 и выше, Linux, Android 14+, iOS 18.0.1+ (начиная с iPhone 15) и iPadOS 17.6.1+. Также стоит отметить, что даже старые версии Windows и Mac OS поддерживают файловую систему exFAT.

В линейке три варианта по объёму: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Стоимость в Японии составляет 3 980 йен (~$29), 6 980 йен (~$49) и 12 980 йен (~$89) соответственно. Пока продажи ограничены японским рынком, где их можно найти в крупных магазинах электроники, таких как Bic Camera.