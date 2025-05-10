Новый Asus Vivobook S16 с экраном 120 Гц и нейропроцессором теперь доступен для заказа в Европе.

Компания Asus начала продажи нового Vivobook S16 на базе процессора Qualcomm Snapdragon X1-26-100 в европейских странах. Ноутбук с 16-дюймовым QHD-экраном и частотой обновления 120 Гц предлагается в двух конфигурациях - за 999 евро с SSD на 1 ТБ и за 899 евро с накопителем 512 ГБ. Обе версии оснащены 16 ГБ несъемной памяти LPDDR5X.

Ключевой особенностью устройства стал встроенный нейропроцессор с производительностью 45 TOPS, предназначенный для задач искусственного интеллекта. IPS-матрица ноутбука обладает яркостью до 500 нит, временем отклика 0.2 мс и полным охватом цветового пространства sRGB.

При весе 1.7 кг и толщине 1.8 см Vivobook S16 получил набор современных интерфейсов, включая два порта USB 4.0 с поддержкой вывода изображения и HDMI 2.1. Производитель заявляет до 32 часов автономной работы от 70-ваттной батареи с возможностью быстрой зарядки до 60% за 49 минут. В независимых тестах аналогичная модель показала около 20 часов работы.

Ноутбук соответствует военному стандарту MIL-STD-810H по надежности и оснащен Full HD камерой, микрофонами и стереодинамиками. Отсутствие поддержки Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.0 можно считать компромиссом в угоду доступной цены. Новинка позиционируется как сбалансированное решение для работы и мультимедиа с акцентом на энергоэффективность.