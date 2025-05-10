Новинка выполнена в чёрно-серых тонах, поступит в продажу ограниченным тиражом с аксессуарами.

Audio-Technica представила специальную версию портативного проигрывателя виниловых дисков Sound Burger в сотрудничестве с японским брендом одежды Wind and Sea. Эта модель получила название AT-SB727 WS и отличается дизайном, вдохновлённым аудиотехникой 1980-х.

Оригинал Sound Burger был выпущен в 1982 году, а новое поколение оснащено перезаряжаемым аккумулятором на 12 часов работы, портом USB-C и возможностью беспроводного воспроизведения через Bluetooth. Проигрыватель работает с дисками на 33 и 45 оборотов в минуту благодаря ременному приводу. В комплекте используется звуковая головка A-TATN3600LC.

Цена новинки составляет 39 600 йен (~$270), а реализация начнётся 12 мая на официальном сайте Audio-Technica и Amazon Japan. Помимо самого проигрывателя, в рамках коллаборации также будут доступны лимитированная футболка за 8 250 йен (~$55) и дорожная сумка за 15 400 йен (~$105). Эти аксессуары доступны только для предзаказа до 18 мая, а их доставка намечена на июль.