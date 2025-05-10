Обновление мыши не затронуло цену или технические характеристики, только внешний вид.

Компания Microsoft официально сообщила о пополнении линейки Surface Arc Mouse двумя новыми цветовыми вариантами — фиолетовым (Violet) и синим (Ocean). Эти цвета доступны для предзаказа на официальном сайте Microsoft и в Best Buy по прежней цене $89.99, а их продажи начнутся 20 мая.

Surface Arc Mouse выпускается с 2008 года и за это время претерпела несколько обновлений. Сейчас она имеет гибкую конструкцию, подходящую как для правшей, так и для левшей. Активация происходит при изгибе устройства — оно включается, а при выравнивании отключается. Мышь поддерживает базовые функции: клики, вертикальную и горизонтальную прокрутку через сенсорный участок.

Подключение осуществляется по Bluetooth 4.1, питание обеспечивается двумя батарейками AAA, которых хватает примерно на полгода использования. Устройство совместимо с Windows 10 и 11, но также может работать с другими системами, поддерживающими беспроводное соединение.