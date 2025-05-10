Новинка доступна в двух размерах, но не использует OLED или mini-LED.

Xiaomi официально представила обновлённую серию телевизоров FX Pro 2025. Устройства получили QLED-экраны с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Модели будут выпускаться с диагоналями 43 и 55 дюймов. Старт продаж запланирован на 14 мая, пока только для индийского рынка. Однако есть шанс, что позже они появятся и в других регионах, как это было с предыдущими телевизорами бренда.

Особенностью стала функция Game Booster, которая позволяет увеличивать частоту кадров до 120 Гц, правда, за счёт снижения разрешения до 1080p. Это реализовано через технологию Dual Line Gate (DLG), которая оптимизирует изображение под нужды геймеров. В этом случае устройства, способные выводить видео на уровне 4K при более высоких частотах, не смогут использовать его на полную мощь.

Телевизоры поддерживают MEMC-интерполяцию кадров и Filmmaker Mode, что улучшает воспроизведение кино и видео. Цветовой охват составляет 94% DCI-P3, а также есть поддержка HDR10+. Звуковая система выдаёт 34 Вт на старшей модели, добавлены Dolby Audio, DTS X и виртуальный объёмный звук DTS Virtual:X.

Интегрированная платформа Fire TV обеспечивает доступ к стриминговым сервисам. Также поддерживаются Apple AirPlay 2, Miracast, три порта HDMI (один с eARC), USB 2.0, Ethernet, WiFi двухдиапазонный и Bluetooth. Для пользователей голосового управления предусмотрен Alexa-совместимый интерфейс с возможностью наблюдения за камерами безопасности в режиме PiP.