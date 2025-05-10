Новинка получит более тонкий экран, чем у Galaxy Z Fold 7, благодаря новым методам производства.

Согласно данным южнокорейского источника yeux1122, Apple ведёт разработку складного iPhone, который может выйти во второй половине 2026 года. Для этой модели компания планирует использовать дисплей, произведённый по особой технологии, которая не применяется даже в флагманских устройствах Samsung, таких как Galaxy Z Fold 7.

По информации из сообщества Naver, новый способ изготовления позволил интегрировать сенсор непосредственно в сам экран, что сделало его на 19% тоньше по сравнению с текущими складными устройствами от Samsung. Также ожидается, что дисплей будет прочнее и легче

Неизвестно, почему Samsung не применила эту технологию в своём следующем складном смартфоне, но предполагается, что это связано с высокой стоимостью производства. При этом использование подобных панелей в проекте Apple может стать выгодным шагом для корейской компании, особенно если спрос на её складное устройство окажется большим, чем у других игроков.

Кроме того, источник упомянул, что новый дисплей поможет решить одну из главных проблем складных телефонов — видимую линию сгиба. Согласно предыдущим комментариям эксперта Росса Янга, это можно достичь за счёт усиленного химически обработанного стекла, что, правда, увеличит расходы на производство. Тем не менее, такой подход сделает внешний вид устройства намного аккуратнее.