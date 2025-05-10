Компания Apple ведет разработку новых чипов M-серии с радикальным увеличением количества вычислительных и графических ядер

По данным инсайдерских источников, Apple активно работает над несколькими поколениями процессоров, которые должны прийти на смену текущей линейке M-чипов. Следующее поколение M5 ожидается уже в этом году, однако компания параллельно разрабатывает более перспективные решения.

Согласно отчету Bloomberg, в планах Apple создание процессора с количеством CPU и GPU ядер, в шесть раз превышающим показатели топового M3 Ultra. В настоящее время флагманский M3 Ultra предлагает 32 вычислительных и 80 графических ядер. Новый чип, пока известный под кодовым именем "Sorta", может стать основой для будущих профессиональных решений компании.

Помимо этого, в разработке находятся процессоры M6 (кодовое имя "Komodo") и M7 ("Borneo"). Технические детали этих чипов пока не раскрываются, но аналитики предполагают, что Apple стремится сохранить лидерство на фоне растущей конкуренции со стороны Qualcomm и ее Snapdragon X Elite.

Особый интерес вызывает подход Apple к масштабированию производительности. Компания экспериментирует с конфигурациями, предлагающими двукратное, четырехкратное и шестикратное увеличение ядер по сравнению с M3 Ultra.