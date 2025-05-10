Новинка предлагает улучшенную производительность, плавное передвижение по миру и управление с помощью мыши.

SEGA и Avalanche Software раскрыли технические детали порта игры Hogwarts Legacy для Nintendo Switch 2. Согласно информации из японского пресс-релиза, опубликованного сайтом 4Gamer, новая версия консоли позволяет запускать игру с поддержкой NVIDIA DLSS Super Resolution, что повышает чёткость изображения и общую стабильность кадровой частоты. В телевизионном режиме разрешение достигает 1440p, а в мобильном — 1080p с поддержкой HDR.

Среди других улучшений — более качественное освещение, усовершенствованная анимация теней и текстур. Игра обещает беззагрузочный переход между локациями, включая Хогсмид и его окрестности.

Также стало известно, что игра поддерживает работу с мышью через Joy-Con 2.

Хотя аппаратные возможности Nintendo Switch 2 позволяют использовать трассировку лучей, эта технология не задействована в Hogwarts Legacy. Вероятнее всего, это связано с высокими требованиями ресурсов со стороны открытых миров. Однако в будущем такая поддержка возможна в менее нагруженных проектах.

В день старта Nintendo Switch 2, который намечен на 5 июня, Hogwarts Legacy будет доступна в цифровом магазине. Объём игры составляет 24 ГБ.