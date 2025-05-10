Игра Revenge of the Savage Planets стала доступна на всех платформах в стандартном и коллекционном изданиях.

Небольшая студия Raccoon Logic официально объявила о глобальном релизе своей новой игры Revenge of the Savage Planets. Проект, созданный командой всего из тридцати человек, представляет собой космическое приключение с элементами сатиры и кооперативного хаоса.

Игра предлагает игрокам отправиться на далекую планету, где предстоит исследовать необычные биомы, взаимодействовать с причудливыми инопланетными существами и использовать абсурдные гаджеты. Разработчики подчеркивают, что создавали не просто игру, а своеобразное признание в любви к космосу, исследованиям и специфическому юмору, который не раз становился причиной замечаний от HR-отдела.

В честь запуска студия предлагает бонусы для ранних покупателей. Приобретая стандартное издание до 12 мая, пользователи получат скидку 10% и бесплатную копию предыдущей игры студии - Journey to the Savage Planet. Также доступно коллекционное Cosmic Hoarder Edition, включающее эксклюзивные скины, цифровой артбук, саундтрек и четыре дополнительных миссии.

Разработчики обещают продолжать поддерживать проект, добавляя новый контент и улучшая игровой опыт. Они выражают благодарность сообществу за поддержку и надеются, что их творение принесет игрокам столько же радости, сколько его создание доставило самой команде.

Revenge of the Savage Planets уже доступна на всех основных игровых платформах. Особенностью проекта стала возможность пройти всю игру за персонажа Дейва Дайвера