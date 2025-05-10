Компания V-Color представила модули памяти DDR5 R-DIMM с поддержкой разгона до 8000 МТ/с и RGB-освещением.

Производитель компьютерных компонентов V-Color Technology Inc. объявил о выпуске модулей памяти DDR5 R-DIMM с возможностью разгона.

Модули представлены в трех вариантах: Extreme Overclocking с частотой до 8000 МТ/с, Ultra-Low Timing с задержками CL28 и Professional Stability для стабильной работы на стандартных частотах. Линейка включает модули емкостью от 16 до 64 ГБ с возможностью создания конфигураций до 512 ГБ.

Особенностью новинки стало использование топовых микросхем памяти и технологии ON-Die ECC. В ходе тестирования модули продемонстрировали стабильную работу на частоте 8000 МТ/с с процессорами AMD Ryzen Threadripper и 6000 МТ/с с CL28 на платформах Intel Xeon.

Параллельно компания представила системы жидкостного охлаждения FusionX I5 и A5, разработанные специально для мощных рабочих станций. Модель I5 оснащена RGB-подсветкой, тогда как A5 выполнена в строгом дизайне для корпоративного сегмента.

Модули памяти DDR5 OC R-DIMM RGB поступят в продажу 20 мая 2025 года через официальный сайт и партнеров V-Color по всему миру. Они будут доступны в черном и серебристом исполнении с радиаторами охлаждения.