Razer представила аксессуар Clio для геймеров.

Компания Razer, известный производитель игровых аксессуаров, объявила о выпуске необычного устройства под названием Clio. Этот аксессуар предназначен для крепления на игровые кресла и позволяет добиться эффекта объемного звучания без использования традиционных наушников.

Устройство оснащено парой 43-миллиметровых динамиков, которые направляют звуковые волны непосредственно к ушам пользователя. Благодаря технологии THX Spatial Audio создается эффект полного погружения, сравнимый с использованием качественной гарнитуры. Clio можно использовать как самостоятельное звуковое решение или комбинировать с другими колонками для организации системы объемного звука 5.1.

Особое внимание разработчики уделили удобству использования. Устройство имеет мягкий подголовник с эффектом памяти повторяет контуры головы и шеи. Устройство поддерживает беспроводное подключение через технологию Razer HyperSpeed для игр на ПК и консолях, а также Bluetooth для мобильных устройств.

В рамках экологической инициативы компании устройство поставляется без кабеля для зарядки - производитель предлагает использовать уже имеющиеся USB-C кабели. Одного заряда батареи хватает на 14 часов непрерывной работы.



Устройство уже доступно для предзаказа на официальном сайте компании.