Игра Spirit Of The North 2 стала доступна для покупки в Steam и на платформах PlayStation и Xbox.

Разработчики из Infuse Studio и Merge Games объявили о релизе долгожданного продолжения Spirit Of The North 2. Игра уже доступна для пользователей ПК и владельцев консолей. Поклонники франшизы смогут вновь окунуться в загадочный мир, который стал значительно больше и детализированнее по сравнению с первой частью.

Основные нововведения включают расширенный геймплей с новыми способностями и системой прокачки. Главному герою - духу лисы - предстоит объединиться с мудрым вороном, чтобы противостоять темному шаману Гримниру и освободить легендарных стражей. Игровой процесс сочетает исследование масштабных локаций, созданных на Unreal Engine 5, с решением головоломок и эпическими сражениями с боссами.

Особое внимание создатели уделили визуальной составляющей. Ландшафты варьируются от цветущих долин до заснеженных горных вершин. Система кастомизации позволяет изменять внешний вид лисы и усиливать ее способности с помощью специальных рун.

Разработчики выразили благодарность сообществу за поддержку в течение всего периода создания игры и призвали игроков делиться впечатлениями на форумах. Spirit Of The North 2 предлагает не просто продолжение, а совершенно новый опыт, сохраняя при этом дух оригинальной игры.