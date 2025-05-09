Компания Razer расширила линейку игровых аксессуаров, представив два новых устройства, ориентированных на мобильных геймеров. Беспроводная мышь Basilisk Mobile стоимостью 89,99 долларов представляет собой уменьшенную версию популярной эргономичной модели. Одновременно с ней выпущена ультратонкая клавиатура Joro за 139,99 долларов, совместимая с различными платформами.
Basilisk Mobile сохранила ключевые особенности полноразмерных версий, но стала значительно легче - всего 76 грамм против 112 грамм у Basilisk V3 Pro 35K. Компактные габариты (4,4×3×1,6 дюйма) упрощают транспортировку. Устройство оснащено сенсором Focus X 18K, оптическими переключателями третьего поколения и поддерживает два типа беспроводного подключения. Автономность достигает 105 часов.
Клавиатура Joro выделяется минимальной толщиной (16,5 мм) и весом 374 грамма. Использование низкопрофильных ножничных переключателей обеспечивает привычный для ноутбуков опыт набора. Устройство поддерживает подключение к трем устройствам одновременно и отличается рекордной автономностью - до 1800 часов работы. В будущем производитель планирует добавить поддержку беспроводного адаптера HyperSpeed.
Оба устройства уже поступили в продажу в фирменных магазинах Razer. Они поддерживают последние технологические разработки компании, включая систему Snap Tap для предотвращения конфликтов ввода и функцию AI Prompt Master для повышения продуктивности.