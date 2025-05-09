Razer представила компактные игровые устройства.

Компания Razer расширила линейку игровых аксессуаров, представив два новых устройства, ориентированных на мобильных геймеров. Беспроводная мышь Basilisk Mobile стоимостью 89,99 долларов представляет собой уменьшенную версию популярной эргономичной модели. Одновременно с ней выпущена ультратонкая клавиатура Joro за 139,99 долларов, совместимая с различными платформами.

Basilisk Mobile сохранила ключевые особенности полноразмерных версий, но стала значительно легче - всего 76 грамм против 112 грамм у Basilisk V3 Pro 35K. Компактные габариты (4,4×3×1,6 дюйма) упрощают транспортировку. Устройство оснащено сенсором Focus X 18K, оптическими переключателями третьего поколения и поддерживает два типа беспроводного подключения. Автономность достигает 105 часов.

Клавиатура Joro выделяется минимальной толщиной (16,5 мм) и весом 374 грамма. Использование низкопрофильных ножничных переключателей обеспечивает привычный для ноутбуков опыт набора. Устройство поддерживает подключение к трем устройствам одновременно и отличается рекордной автономностью - до 1800 часов работы. В будущем производитель планирует добавить поддержку беспроводного адаптера HyperSpeed.

Оба устройства уже поступили в продажу в фирменных магазинах Razer. Они поддерживают последние технологические разработки компании, включая систему Snap Tap для предотвращения конфликтов ввода и функцию AI Prompt Master для повышения продуктивности.