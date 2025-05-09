Компания Lenovo анонсировала игровой планшет Legion Y700 четвертого поколения с Snapdragon 8 Elite и экраном 165 Гц.

Компания Lenovo официально представила новое поколение игрового планшета Legion Y700, который в глобальном рынке будет продаваться под названием Legion Tab Gen 4. Устройство получило флагманский процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Особое внимание производитель уделил системе охлаждения. Планшет оснащен массивным испарительным модулем площадью 12 000 мм² с архитектурой Center Cooling 2.0, которая должна эффективно отводить тепло даже при экстремальных нагрузках.

Экран устройства получил существенные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Новый 8,8-дюймовый дисплей обладает разрешением 3040×1904 пикселей, яркостью 600 нит и поддерживает частоту обновления 165 Гц. Также улучшена цветопередача — заявлена 12-битная глубина цвета и широкий охват DCI-P3.

Емкость аккумулятора увеличилась с 6 550 до 7 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт. При этом габариты устройства остались компактными — толщина всего 6,99 мм при весе 340 грамм. Дополнительным преимуществом стал слот для карт памяти формата TF с поддержкой носителей до 2 ТБ.

Младшая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается в 3299 юаней (около 457 долларов), старшая конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя стоит 3799 юаней (526 долларов). Компания также анонсировала специальный аксессуар, превращающий планшет в игровой handheld-устройство.