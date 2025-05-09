Новинка получила яркий экран с частотой 240 Гц, объёмный аккумулятор и современную начинку.

Dell представила Alienware Aurora 16X — новый игровой ноутбук, который позиционируется как улучшенная версия модели Aurora 16. Обе машины похожи по внешнему виду, однако Aurora 16X предлагает более высокую производительность, за что отвечает использование чипов Intel Arrow Lake и видеокарты GeForce RTX 5070. Также она толще и тяжелее младшей модели: её толщина составляет 23.4 мм, а вес — 2.66 кг.

В основу устройства положены процессоры серии Intel Core Ultra, включая Ultra 5 235HX и Ultra 9 275HX. Видеоускорители начинаются с GeForce RTX 5060 и доходят до RTX 5070, причём оба работают с TGP на уровне 115 Вт и Dynamic Boost +15 Вт, что обеспечивает стабильную графическую производительность. Дисплей 16 дюймов разрешением 2560x1600 точек, покрытием цветового пространства DCI-P3 и яркостью 500 нит — один из самых заметных элементов этой новинки.

Также устройство оснащено IPS-матрицей с частотой обновления 240 Гц, двумя слотами для накопителей M.2 и RGB-подсветкой клавиатуры, чего нет в Aurora 16. Батарея имеет ёмкость 90 Вт·ч, что должно обеспечить комфортное время автономной работы даже при максимальной нагрузке.

Продажи Aurora 16X начнутся в Еврозоне 27 мая. Цена стартует с отметки €1 699 (~$1 923).