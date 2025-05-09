Новинка оснащена Dimensity 8400, защитой от воды и пыли, а также поддержкой быстрой зарядки на уровне 90 Вт.

Компания Vivo готовится представить в Китае новый смартфон Y300 GT, премьера которого намечена на 9 мая 2025 года. Перед официальным анонсом производитель раскрыл ключевые характеристики устройства, среди которых выделяется аккумуляторная батарея на 7620 мА·ч. Это одна из самых ёмких батарей среди современных моделей. Также устройство поддерживает ускоренную зарядку мощностью до 90 Вт, что позволяет быстро восполнять запас энергии.

Согласно информации от производителя, батарея разработана так, чтобы сохранять не менее 80% своей ёмкости даже через 54 месяца использования. Такая долговечность обещает обеспечить стабильную работу в течение всего срока службы устройства. Также в нём реализована функция bypass-зарядки, которая снижает нагрев во время работы и повышает эффективность при высоких нагрузках.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Dimensity 8400, оптимизированный для максимальной производительности. Для его охлаждения используется испарительная камера объёмом 7 тысяч кубических миллиметров, что должно предотвратить перегрев даже при длительном использовании ресурсоёмких приложений. Судя по всему, уровень энергопотребления удалось снизить на 44%, что делает устройство более экономичным.

Также были подтверждены защитные свойства: корпус имеет сертификацию устойчивости к воде, пыли и механическим повреждениям. По данным источников, модель может быть переименованной версией iQOO Z10 Turbo, выпущенной ранее. Если это так, то Y300 GT получит 6.78-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной UFS 4.1 памяти. Также в наличии специализированный чип Q1, разработанный для улучшения игрового процесса.

Цену Vivo пока не раскрыла, но если ориентироваться на iQOO Z10 Turbo, стоимость должна начинаться с отметки около $250 (CNY 1799). Это делает Y300 GT конкурентоспособным решением на рынке среднеценовых смартфонов.