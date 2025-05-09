Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Vivo Y300 GT станет новым смартфоном среднего уровня с батареей на 7620 мА·ч
Новинка оснащена Dimensity 8400, защитой от воды и пыли, а также поддержкой быстрой зарядки на уровне 90 Вт.

Компания Vivo готовится представить в Китае новый смартфон Y300 GT, премьера которого намечена на 9 мая 2025 года. Перед официальным анонсом производитель раскрыл ключевые характеристики устройства, среди которых выделяется аккумуляторная батарея на 7620 мА·ч. Это одна из самых ёмких батарей среди современных моделей. Также устройство поддерживает ускоренную зарядку мощностью до 90 Вт, что позволяет быстро восполнять запас энергии.

Согласно информации от производителя, батарея разработана так, чтобы сохранять не менее 80% своей ёмкости даже через 54 месяца использования. Такая долговечность обещает обеспечить стабильную работу в течение всего срока службы устройства. Также в нём реализована функция bypass-зарядки, которая снижает нагрев во время работы и повышает эффективность при высоких нагрузках.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Dimensity 8400, оптимизированный для максимальной производительности. Для его охлаждения используется испарительная камера объёмом 7 тысяч кубических миллиметров, что должно предотвратить перегрев даже при длительном использовании ресурсоёмких приложений. Судя по всему, уровень энергопотребления удалось снизить на 44%, что делает устройство более экономичным.

Также были подтверждены защитные свойства: корпус имеет сертификацию устойчивости к воде, пыли и механическим повреждениям. По данным источников, модель может быть переименованной версией iQOO Z10 Turbo, выпущенной ранее. Если это так, то Y300 GT получит 6.78-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной UFS 4.1 памяти. Также в наличии специализированный чип Q1, разработанный для улучшения игрового процесса.

Цену Vivo пока не раскрыла, но если ориентироваться на iQOO Z10 Turbo, стоимость должна начинаться с отметки около $250 (CNY 1799). Это делает Y300 GT конкурентоспособным решением на рынке среднеценовых смартфонов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#vivo y300 gt
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
14
В сети продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров Ryzen 9000 на платах ASRock
3
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
+
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
5
Американский стартап Glid Technologies разработал автономное дорожно-рельсовое транспортное средство
+
OnePlus 13s получит почти безрамочный дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры
1
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
1
Casio G-Shock MRG-BF1000 поступили в продажу в Великобритании по цене £4400
+
АТОР: Туристы из Индии начали отменять майские поездки в Россию
+
В 28 крупных городах США зафиксировано проседание грунта со скоростью до десяти миллиметров в год
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Второй трейлер GTA VI собрал 475 миллионов просмотров на разных платформах за первые сутки
+
Bosch не смогла продать заводы в Санкт-Петербурге до их перехода в управление «Газпромом»
1
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 может получить обновлённую NPU с производительностью до 100 TOPS
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+
Action Bronson представил коллаборационную модель Casio G-Shock GA-2100
+
Алан Камминг раскрыл сюжет битвы Людей Икс и Фантастической четверки в «Мстителях: Судный день»
+
Hisense U8Q — Mini LED телевизор с частотой 165 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ появился в продаже
+
Вице-президент США считает завышенными требования России на переговорах по Украине
6
AMD отказывается от услуг Samsung и переходит на 4-нм техпроцесс от TSMC
+

Популярные статьи

Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
13
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
87
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
6
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
6
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
+

Сейчас обсуждают

cibershot
09:54
Не видел такого на AMD
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
Лёшка Белан
09:42
Фух, успею все таки ипотеку закрыть 🔒
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
vids
09:37
Играю с этим модом, всё плавно https://www.nexusmods.com/oblivionremastered/mods/1825?tab=description
Oblivion Remastered не получает значимых улучшений от пользовательских модов для устранения тормозов
VAKT
09:23
вентилятор турбинного типа есть только у безграмотных идиотов, у нормальных - центробежный вентилятор
Intel готовит к выходу видеокарту Arc Pro B60 с 24 ГБ памяти
drop_dragon
08:51
Вы сами ответили о том, что вы не проф блогер. А только учитесь. Но извините речь просто о том, что два выше упомянутых сайта не просто делают тесты. А также имеют базу сравнения с другими продуктами ...
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
Bernigan
08:49
Часто тебя в жопу еbут тупая пзда за 4080 super? Наверное весь мозг вытрахали, да, он у тебя там был, и того не осталось
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Vorvort
08:35
Коммунизм - лучший строй в обществе, максимально справедливый. Со временем борьба с религиями сошла бы на нет и каждый молился бы тем богам, которым хотел.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
Vorvort
08:33
Британцы правильно все поделили: пусть мусульмане варятся в собственном соку, а не терроризируют иноверцев.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
кот Макрос
08:30
Где-то я уже это видел. Ах, да - Рейган, начало 80-х, СОИ. Его проект "звездные войны" тогда окрестили, но он с треском провалился.
Китай и Россия раскритиковали идею США по созданию ПРО «Золотой купол»
Софья Рябова
08:29
Какого в жопу запаса под 2к? Эта карта берется для старых игр, вышедших до 2019 года и конечно ей не нужны 16 гб, хватило бы и 6 гб. А обрубок у тебя между ног. У меня стоит 4080 super в FullHD и для ...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем