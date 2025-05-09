Новинка касается нескольких моделей, включая Fenix 7 Pro, Epix 2 и другие устройства.

Компания Garmin представила новое бета-обновление под номером 21.15 для линейки своих флагманских умных часов, включая модели Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2, Enduro 2, Quatix 7 и MARQ второго поколения. Обновление распространяется по воздуху (OTA), но его можно установить и вручную через меню «Система» — «Проверить обновления». Основное внимание уделено исправлению двух ключевых ошибок.

Первая проблема связана с восстановлением активности после паузы — в предыдущих версиях наблюдались трудности с подключением GPS. Вторая касалась функции перемещения позиции лунки на поле для гольфа — теперь сбой, который мог привести к зависанию приложения, устранён. Также была переработана навигация в меню датчика клюшек, что должно повысить удобство использования.

Однако один из пользователей обратил внимание на новый баг — после установки апдейта охотничья активность (Hunt Activity) в некоторых случаях начинает отображаться неожиданно при сканировании QR-кода карты Outdoor Map+. Эта ситуация пока остаётся вне официальных комментариев.