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ddr22
Titan Quest II перенесла запуск из-за необходимости доработки геймплея
Новинка получила положительные оценки за атмосферу и графику, но требует улучшений перед релизом.

Студия Grimlore Games официально объявила о переносе запуска раннего доступа Titan Quest II на лето 2025 года. Решение связано с тем, что команда хочет доработать игровой процесс, учитывая пожелания игроков после недавнего демо-тестирования. Также разработчики отметили, что текущий график выхода других игр в жанре АРПГ стал слишком плотным, поэтому было принято решение отложить старт.

В ходе теста, проходившего в апреле, в игру поиграло множество пользователей — они смогли пройти первую главу, выбрать один из двух навыков и сразиться с боссом Аполлонией. По результатам опросов, более 92% участников оценили опыт положительно. Особенно высоко были отмечены визуальные эффекты (в среднем 5.25 из 6) и звуковое оформление (5.16 из 6). Многие подчеркнули удачное сочетание классической атмосферы оригинальной части и современных игровых решений.

Однако не все аспекты остались без критики. Команда признала необходимость доработки боевой системы, точности навыков и общей балансировки. Пользовательский интерфейс также требует правок, как и система управления, которую планируется сделать более гибкой. Это стало возможным благодаря активному диалогу с фанатами и готовности улучшить продукт перед его полноценным выпуском.

Сюжет игры остаётся верен духу серии: игроку предстоит столкнуться с Немезидой, богиней мести, которая вышла из-под контроля. Её действия нарушают судьбы людей, отправляя их в вечные муки. Главный герой становится на её пути, чтобы изменить ход событий, восстановить справедливость и создать свою легенду, используя помощь богов и своё собственное мастерство в бою.

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#titan quest ii
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