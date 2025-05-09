Новинка может использовать GPU BMG-G21 и получить систему охлаждения похожую на Alchemist A60.

В преддверии выставки Computex 2025 компания Intel намекнула на скорое представление новых видеокарт линейки Arc Pro. По данным инсайдеров, среди них может быть профессиональная модель Arc Pro B60 с 24 ГБ видеопамяти, предназначенная для задач высокой производительности. Источники сообщают, что в основе устройства лежит чип BMG-G21, ранее не представленный официально, но имеющий связь с игровыми версиями Battlemage.

Согласно информации от ресурса VideoCardz, новая модель будет построена на уже знакомом дизайне, который используется в потребительских версиях Arc Xe2 B580 и B570. Предполагается, что интерфейс памяти останется 192-битным, как и у предыдущих поколений. Также стало известно, что система охлаждения может напоминать конструкцию, применённую в Arc Pro A60 — с использованием продувного вентилятора, характерного для компактных решений Intel.

Ранее в Сети ходили слухи о возможном выпуске игрового варианта Battlemage — Xe2 B770. Однако доказательств этому нет, и большинство из них распространялось без подтверждения. В частности, ни один независимый источник не предоставил конкретных данных о таком продукте, что ставит под сомнение эти утверждения. Зато есть информация от партнёра Sparkle, которая намекнула на собственную версию Battlemage, ориентированную на рабочие станции, с запуском в мае или июне.