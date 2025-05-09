Новинка также закрывает проблему безопасности при автоматическом входе и предлагает пользователям выбор между эмуляцией мыши и нативным управлением.

Компания Raspberry Pi представила очередное обновление своей операционной системы. Новая версия основана на Debian 'bookworm' и станет последней перед выходом следующего поколения 'trixie'. В неё вошли изменения, которые касаются интерфейса, безопасности, а также удобства работы с периферийными устройствами.

Одним из ключевых нововведений стало улучшение функции блокировки экрана. Теперь при её активации появляется более информативный интерфейс, где пользователь видит, что система заблокирована, и знает, как разблокировать устройство — для этого нужно ввести пароль. Также добавлены горячие клавиши Ctrl-Alt-L для быстрого вызова блокировки.

Ещё одна важная правка связана с автовходом. Ранее, если включён автопуск рабочего стола, то терминал (TTY) тоже открывался без проверки, что создавало брешь в защите. Теперь эти параметры разделены: можно отдельно управлять входом в графический интерфейс и в консоль. Это позволяет повысить уровень безопасности, особенно если устройством пользуются в публичных или открытых средах.

Для владельцев сенсорных экранов добавлена возможность выбора между двумя режимами: с имитацией мыши или с прямым управлением. В первом случае двойной тап будет восприниматься как двойной клик, но недоступны такие жесты, как свайпы. Во втором — работают нативные сенсорные команды, хотя навигация может быть менее интуитивной. Пользователь сам решает, какой подход ему удобнее, через меню настройки экрана.

Также в системе появилось отдельное приложение для подключения и управления печатающими устройствами. Оно заменяет старое решение system-config-printer, предлагая более современный и понятный интерфейс. Приложение доступно в разделе предпочтений и должно упростить процесс настройки принтеров для новых пользователей.

Среди прочих изменений — оптимизация запуска оконного менеджера wf-panel-pi, улучшение производительности за счёт собственного инструмента zenoty вместо стороннего zenity, переход на ядро Linux 6.12, а также предустановка упрощённой версии uBlock Origin Lite из-за ограничений со стороны Chromium. Для тех, кто использует несколько мониторов, добавлена настройка отображения виртуальной клавиатуры Squeekboard на нужном экране.

Обновление можно установить через терминал с помощью apt-команд, либо загрузить полноценный образ с официального сайта. Команда разработчиков призывает пользователей делиться своими наблюдениями и оставлять обратную связь на форумах или через каналы сообщества.