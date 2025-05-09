Новинка предлагает до 8 ТБ накопителей, 192 ГБ оперативной памяти и мощную систему охлаждения с жидкостным теплообменником

Компания Lenovo представила обновлённый флагманский игровой ноутбук Legion 9i. Устройство получило новый чип Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090, что делает его одним из самых производительных решений на рынке. Также модель доступна в версии с 3D-экраном — это редкое решение среди современных мобильных устройств.

Дисплейная система включает две опции: основной вариант — 18-дюймовый экран с разрешением 4K (3840 x 2400 точек), частотой обновления 240 Гц, яркостью 540 нит и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Вторая модификация добавляет второй дисплей с разрешением 1920 x 1200 при 244 Гц, который поддерживает трёхмерное изображение. Обе конфигурации оснащены технологией G-Sync и высокой детализацией отображения.

Аппаратная платформа включает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-4000 МГц и четыре слота под NVMe-накопители: три из них поддерживают PCIe Gen 4, один — PCIe Gen 5. Это позволяет установить до 8 ТБ внутреннего хранилища. Также есть Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, сетевой порт RJ-45, кардридер и HDMI 2.1 для внешних подключений.

Энергетическая часть включает аккумулятор ёмкостью 99.9 Вт·ч и блок питания на 400 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже при максимальной нагрузке. Система охлаждения улучшена за счёт жидкостного радиатора, что особенно важно для длительных игровых сессий и работы с ресурсоёмкими приложениями.

Пока новинка будет доступна только в Китае, а осенью поступит в продажу в США. Цену Lenovo пока не раскрывает, однако учитывая уровень комплектации, она должна быть в премиальном диапазоне. Это устройство ориентировано на энтузиастов, которым важны как технические показатели, так и инновационные функции, такие как 3D-видео без необходимости использовать очки.