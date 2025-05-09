Новинка доступна в ограниченном количестве, а покупатели получают шанс выиграть поездку в Лос-Анджелес

Компания Bose совместно с певицей LISA провела мероприятие в формате pop-up бутика в Лос-Анджелесе. Событие прошло 10 мая и предложило гостям приобрести лимитированную версию наушников Bose Ultra Open Earbuds с фирменным дизайном артистки. Модель имеет глянцевое покрытие чёрного цвета и хромированные звёзды, характерные для стиля исполнительницы. Розничная стоимость составляет $399, а продажи начались через сайт Bose 12 мая.

Покупатели ограниченной серии автоматически участвуют в розыгрыше, где двадцать пяти счастливчикам достанется возможность встретиться с LISA в Лос-Анджелесе в июле 2025 года. В программу входит перелёт туда вместе с другом и индивидуальная встреча с артисткой. Также можно принять участие другими способами — через официальный сайт или специальные методы регистрации, указанные в правилах акции.

Ultra Open Earbuds выполнены в виде миниатюрных оправ, которые крепятся за ухом и не блокируют слуховой канал. Это позволяет слышать окружающие звуки, включая важные сигналы, что делает их удобными для использования на улице или во время занятий спортом. Время работы без подзарядки составляет до семи часов, есть поддержка Bluetooth, что позволяет подключаться к двум устройствам одновременно.

Для тех, кто не фанат LISA, обычные Bose Ultra Open Earbuds уже доступны в магазинах, в том числе на Amazon. Они предлагают те же функции, но в других расцветках, например Chilled Lilac. Эти наушники также могут работать как тыловые динамики при подключении к некоторым моделям звуковых панелей Bose, что делает их универсальным решением для дома и путешествий.



