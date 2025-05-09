Новинка сохраняет ключевые функции предыдущих версий, но получает обновлённую палитру и улучшенное оформление циферблата

Компания Casio официально подтвердила выпуск новой модели из линейки G-Shock — GM-B2100SD-1C. Это полностью металлические часы, которые будут доступны в Японии с июня 2025 года.

Дизайн устройства вдохновлён классической моделью DW-5000C — первыми G-Shock, выпущенными в 1983 году. Внешний вид корпуса остаётся в рамках формы 2100-й серии — октагональный, с острыми гранями. Однако в новой версии акцент сделан на детализацию циферблата и полировку поверхности. Используется сочетание чёрного циферблата и серебристого стального корпуса, что придаёт устройству ретро-стиль с современной отделкой.

Стоимость новинки оценивается примерно в ¥84 700 (~$590), что соответствует ценовой политике компании. По информации от японского издания Great G-Shock World, часы получат стандартный набор технологий: Tough Solar для зарядки на солнечной батарее, Bluetooth-модуль для синхронизации с телефоном, а также положительный LCD-дисплей, который отличается более контрастным отображением данных.

Ранее информация о возможном выпуске появлялась в марте, когда часы были замечены в компании других прототипов — MTG-B4000 и специальной версии GM-5600 совместно с Руй Хачимурой. Тогда не было точных сведений о дате старта продаж, однако теперь известно, что запуск начнётся именно с Японии, а затем распространится по другим странам, как это обычно бывает с металлическими версиями G-Shock.



