Новинка предлагает улучшенную систему шумоподавления, магнитный чехол в подарок и несколько вариантов расцветки

На этой неделе компания Anker официально представила новые беспроводные наушники Soundcore Liberty 5 ANC. Устройства уже доступны для покупки через Amazon и другие площадки по цене $129. В рамках запуска бренд предложил покупателям первого месяца получить в подарок дорожный чехол из искусственной кожи с магнитным замком, который обычно продается отдельно за $19.

Эта модель является преемником Liberty 4 и Liberty 4 NC, но получает ряд существенных обновлений. Главная особенность — третья версия технологии активного шумоподавления (ANC 3.0), которая сканирует окружающий звук каждые 0.3 секунды и динамически корректирует уровень подавления.

Также заявлена двукратная эффективность при работе с человеческими голосами, чего удалось достичь благодаря модернизированной акустической камере.

В числе прочих преимуществ — поддержка кодека LDAC и высококачественного звука Dolby Audio, шесть микрофонов для устранения фонового шума и улучшения качества разговора на ветру.

Базовая автономность составляет 12 часов без ANC и 8 часов с ним, а вместе с кейсом время работы увеличивается до 48 и 32 часов соответственно.