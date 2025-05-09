Новинка предлагает высокую яркость, точность цветопередачи и сертификацию HDR, но пока не получила официальной цены или даты выхода

Компания MSI работает над выпуском нового 27-дюймового игрового монитора MAG 274UPDF E16M. В отличие от предыдущих моделей на базе QD-OLED панелей, таких как MAG 272UP X24 и MPG 272URX, этот монитор использует IPS-матрицу, аналогичную той, что применяется в Redmi Monitor G Pro 27U от Xiaomi. Это делает его решением для тех, кто ценит цветовой охват и стабильность изображения, но при этом остаётся в рамках разумной стоимости.

Монитор способен работать в двух режимах. В первом он выдаёт 4K-разрешение с частотой обновления 160 Гц и временем отклика 0.5 мс. Во втором, за счёт снижения до Full HD, частота кадров возрастает до 320 Гц. Однако второй режим доступен только через порт DisplayPort 1.4a, что может быть ограничением для некоторых пользователей. Цветовой охват охватывает 98% DCI-P3, 100% AdobeRGB и 123% sRGB, что делает его привлекательным для геймеров и контент-мейкеров.

Особое внимание уделено технологии Mini LED, которая обеспечивает 1152 зоны локального затемнения. Это позволяет достичь яркости 400 нит в стандартном режиме и до 1000 нит в пиковых моментах с поддержкой VESA DisplayHDR 1000. Точность цветопередачи (Delta E < 2) гарантирует корректное воспроизведение оттенков, что важно для профессиональных задач и работы с графикой.

Пока MSI не объявила официальную стоимость или сроки появления устройства в продаже, однако факт наличия информации на международном сайте компании говорит о том, что глобальный запуск будет. Ожидается, что новинка станет альтернативой существующим решениям, особенно для тех, кто ищет баланс между скоростью, качеством изображения и технологическими возможностями.







