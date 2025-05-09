Обновление 9.2.1 улучшает плавность и исправляет ошибки, несмотря на отсутствие аппаратных изменений с 2019 года

Компания Nvidia выпустила обновление 9.2.1 для Shield TV, которое добавляет возможность стриминга игр с частотой кадров до 120 FPS. Это стало доступно владельцам подписки GeForce Now Ultimate. Разрешение при этом ограничено уровнем Full HD, но это позволяет добиться максимальной гладкости изображения даже на бюджетных телевизорах. Те, кто предпочитает 4K-разрешение, могут использовать частоту обновления до 60 FPS.

Платформа Shield TV, несмотря на то, что последнее аппаратное обновление относится к 2019 году, продолжает получать регулярные апдейты. В новой версии также устранены проблемы с воспроизведением контента Dolby Vision, работой USB-тюнера в приложении Live Channels, корректным выводом звука AAC 5.1 в Plex и стабильностью управления с пультами сторонних производителей.

Обновление начало распространяться 6 мая, и пользователи уже отметили его появление на форуме Reddit. Стриминговая приставка остаётся актуальной для тех, кто хочет играть в облачные проекты без мощного ПК или консоли. Она предлагает два варианта — обычный Shield TV и Shield TV Pro, который отличается большим объёмом памяти (3 ГБ против 2 ГБ), возможностью улучшения качества видео до 4K с ИИ-апскейлингом и увеличенным накопителем на 16 ГБ.

Также сохраняются разные уровни подписки: бесплатный, Priority за $10 в месяц и Ultimate за $20, где доступны все преимущества стриминга, включая высокую частоту кадров и расширенный функционал медиаплеера.



