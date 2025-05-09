Использование технологии силикон-углерод позволит разместить ёмкий аккумулятор без увеличения толщины устройства

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания OnePlus разрабатывает новое флагманское устройство, оснащённое батареей ёмкостью 7800 мА·ч. Эта информация появилась в социальной сети Weibo и пока не подтверждена официально. Устройство будет построено на базе процессора Snapdragon 8 Elite, а также получит плоский экран. Несмотря на то, что конкретная модель не называется, пользователи склоняются к тому, что речь идёт либо о OnePlus 14, либо о OnePlus 15.

Стоит учитывать, что в Китае бренд избегает использовать число «4» в названиях — например, OnePlus 4 так и не вышел, как и Nord 4, который получил переименование в Ace 3V. Поэтому вероятнее всего, что новинка получит имя OnePlus 15. Такой подход уже практиковался ранее и остаётся актуальным при выходе на рынок Поднебесной.

Ранее использование силикон-углеродных технологий позволило компании разместить в компактном корпусе OnePlus 13T аккумулятор на 6260 мА·ч. Однако это был не полноценный флагман, так как он уступал OnePlus 13 по камере, скорости зарядки и другим ключевым параметрам. Теперь же новое поколение батарей открывает возможность установить ещё более мощную ёмкость — до 7800 мА·ч — без увеличения габаритов и потери комфорта.

Такая стратегия соответствует тренду на продление автономности смартфонов, особенно в условиях роста энергопотребления современных чипов и высоких требований к производительности. Ожидается, что устройство получит полный набор функций флагманской серии, включая улучшенные камеры, беспроводную зарядку и быструю проводную подзарядку.



