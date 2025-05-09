Новинка позиционируется как обновлённый флагман по доступной цене, но с ограниченным выходом за пределы Китая

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, iQoo работает над моделью Neo10 Pro Plus, которая может превзойти многие флагманские смартфоны по техническим характеристикам. В тесте AnTuTu устройство набрало не менее 3 311 557 баллов, что указывает на использование очень производительной платформы — Snapdragon 8 Elite или её улучшенной версии.

Ожидается, что новинка получит 6.82-дюймовый экран с разрешением 2K, поддержку ультразвукового сканера отпечатков пальцев и быструю зарядку на уровне 120 Вт, как у текущего флагмана iQoo 13. Однако вместо 5000 мА·ч будет установлена более ёмкая батарея — 7000 мА·ч, что должно положительно сказаться на автономности.

Вместе с этим, сообщается о возможном использовании пластиковой рамки вместо металлической, что может быть компромиссом ради снижения стоимости. По информации источника, цена модели может составить около 2999 юаней ($410), что ниже стартовой цены iQoo 13 в Индии (около $649). Это делает Neo10 Pro Plus интересным вариантом для пользователей, которые хотят получить топовые показатели без завышенного ценника.

Тем не менее, есть сведения, что смартфон будет доступен только на китайском рынке. Его могут выпустить вместе с моделями Neo10 и Neo10 Pro в мае 2025 года. Такое решение может быть связано с тем, чтобы протестировать реакцию местных покупателей перед возможным расширением линейки в будущем.



