Google ссылается на технические ограничения

В бета-версии Android 16 Beta 3 появилась новая функция Battery Health, которая позволяет отслеживать степень деградации аккумулятора. Эта возможность уже давно доступна владельцам iPhone, но на платформе Android реализована впервые.

При этом Google сообщила, что данная опция будет доступна исключительно для смартфонов Pixel 8a и Pixel 9, а также последующих устройств.

Согласно скриншотам, которые распространились в сообществе, показатель ёмкости аккумулятора отображается в процентах относительно нового устройства. Данные можно найти в разделе «Аккумулятор» в настройках системы. При этом владельцы Pixel 8 и Pixel 8 Pro обнаружили, что эта функция отсутствует в их прошивке. На форумах пользователь Redditor azmeen0 обратился к Google с вопросом, и в Issue Tracker было официально подтверждено: ограничение связано с аппаратными особенностями предыдущих версий смартфонов.

Для пользователей Pixel 8 и старше это стало неприятной неожиданностью. Для возрастных устройств возможность отслеживать состояние была бы особенно полезной.

Также возникают вопросы касательно заявленного срока поддержки Android — семь лет. Если даже Pixel 8, выпущенный год назад, не получает важную функцию, то обещание обновлений может восприниматься как недостаточно стабильное.



