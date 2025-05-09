Разработчики убрали возможность призыва Паллов броском и изменили механику полётов, чтобы минимизировать риски

Компания Pocketpair, занимающаяся разработкой игры Palworld, сообщила о корректировках в игровой механике, вызванных продолжением судебного разбирательства с Nintendo. В официальном заявлении представители студии подчеркнули, что не комментируют саму ситуацию с патентами, но вынуждены были изменить некоторые элементы игры, чтобы избежать возможных препятствий на пути к выпуску.

Одним из таких изменений стало обновление 0.3.11, которое убрало возможность вызова Паллов броском шара. Теперь игрок может summonить персонажа только статически — рядом с собой. Хотя это ограничивает свободу действий, разработчики отметили, что альтернативные решения могли бы ещё больше повлиять на игровой процесс, сделав его менее комфортным для пользователей.

Дополнительная правка была реализована в версии 0.5.5. Теперь для планирования требуется наличие глидера в инвентаре. Ранее эту функцию выполняли сами Палвы, что создавало аналогию с механикой некоторых других игр. Теперь же эта система модифицирована: питомцы по-прежнему дают бонусы, но активное использование способности стало возможным только при наличии соответствующего предмета.

В своём обращении к игрокам команда Pocketpair поделилась, что эти шаги были непростыми как для коллектива, так и для фанатов проекта. Тем не менее, такие меры позволили сохранить стабильность развития игры и избежать более серьёзных вмешательств в дизайн мира. Также было отмечено, что все действия проводились с учётом интересов пользователей и стремлением сохранить игру доступной и интересной.



