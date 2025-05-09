Пользователи сообщают о повреждениях CPU после установки на платы ASRock

На платформе YouTube-канала Tech Yes City появилось новое видео, в котором рассказывается о случае неожиданной поломки флагманского процессора AMD Ryzen 9 9950X на материнской плате ASRock X870 Steel Legend. В ходе осмотра было замечено появление серых пятен на центральных верхних контактах чипа — предположительно, это следы перегрева или высокого напряжения.

Это уже не первый случай, когда пользователи сталкиваются с проблемами совместимости своих процессоров с продуктами ASRock. По подсчётам, около двухсот CPU из серии Ryzen 9000 были повреждены при использовании на платах этого производителя. Хотя наиболее уязвимым остаётся Ryzen 7 9800X3D, новые модели без X3D-кэша также не застрахованы от подобных неприятностей.

В комментариях к видео один из подписчиков под ником FR33THY отметил, что его Ryzen 7 9800X3D на плате ASRock X670E Steel Legend начал потреблять аномально высокую мощность — до 170 Вт даже при отключённых режимах разгона и PBO. Это наблюдение вызвало дополнительные вопросы касательно BIOS от ASRock.

Хотя компания объясняет такие случаи наличием сторонних частиц в сокете, многие эксперты и рядовые пользователи склоняются к тому, что проблема может быть в конструктивных особенностях самих плат или в обновлениях прошивок. Также известны случаи, когда после очистки контактов процессоры снова становились рабочими, но таких примеров меньшинство.



