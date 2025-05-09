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ddr22
ADATA представила новую марку TRUSTA для усиления позиций на рынке корпоративного хранения данных
Новинка включает серии T7 и T5 с поддержкой PCIe Gen 5, которые рассчитаны на высокопроизводительные вычисления и надёжное хранение информации

Компания ADATA официально запустила новое торговое направление — TRUSTA. Это enterprise-бренд, ориентированный на серверы, дата-центры и системы на базе искусственного интеллекта. Он будет представлен на COMPUTEX 2025, где компания покажет две новые линейки SSD: T7 и T5. Обе созданы с учётом современных требований к скорости обработки данных, энергоэффективности и надёжности. Бренд подчёркивает ценности сотрудничества и технологического развития, что отражено в его девизе «Together, Empowering Tomorrow».

Серия T7 включает накопители, разработанные для интенсивных нагрузок. Модель T7P5 на интерфейсе PCIe Gen 5 способна развивать скорость чтения до 13 500 МБ/с и записи до 10 400 МБ/с. Ёмкость варьируется от 1.92 ТБ до 15.36 ТБ. Устройства поддерживают форм-факторы U.2, E1.S и E3.S, а также используют технологию Flexible Data Placement для повышения эффективности работы с данными. Такие параметры делают их подходящими для задач машинного обучения, HPC и виртуализации. Также в разработке находятся версии с QLC-ячейками и переход на PCIe Gen 6, чтобы соответствовать росту объёмов хранилищ.

T7P4 — это модель на PCIe Gen 4, которая предлагает до 7 400 МБ/с при чтении и 5 050 МБ/с при записи. Она ориентирована на средние рабочие нагрузки, такие как облачные сервисы и менее требовательные ИИ-проекты.

Серия T5, в свою очередь, предназначена для системной загрузки и стабильного хранения. В неё вошли модели T5P4B, T5S3B и T5S3, совместимые с PCIe Gen 4 и SATA III. Эти SSD обеспечивают защиту от потери данных при внезапном отключении питания и отличаются экономичным потреблением, что делает их идеальными для постоянной работы в серверах и других корпоративных устройствах.

Расположенные в Китае, Бразилии и Индии производственные мощности позволяют TRUSTA гибко реагировать на запросы рынка. Компания сотрудничает с крупными партнёрами, чтобы расширять возможности своих решений и предлагать клиентам персонализированные продукты. Это даёт ей шанс конкурировать с другими брендами, уже прочно закрепившимися в сфере AI-инфраструктуры и серверных компонентов.


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