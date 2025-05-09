Новинка предложит игрокам получить копию игры при покупке комплектующих и техники от ASUS

Компания ASUS объявила о расширении сотрудничества с Bethesda и id Software в рамках запуска новой части знаменитой серии DOOM — проекта под названием DOOM: The Dark Ages. Это событие сопровождается глобальной программой, которая позволяет пользователям получать копии игры при покупке определённых продуктов ASUS и ROG. В акции участвуют свыше двухсот устройств из разных категорий — от видеокарт и материнских плат до мониторов, блоков питания, систем охлаждения и мини-ПК.

Среди эксклюзивных товаров — ограниченная серия видеокарт ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, всего 666 штук, доступных только на Gear Store от Bethesda. Эта модель стала центральным элементом кампании, но не единственным: пользователи могут выбрать как бюджетные обновления своих ПК, так и полноценные игровые системы, чтобы максимально погрузиться в атмосферу будущей игры.

DOOM: The Dark Ages — это прямой предшественник DOOM (2016) и DOOM Eternal. Игра переносит действие в тёмную эпоху Средневековья, где игроку предстоит бороться за выживание против древних сил зла. Проект использует движок idTech 8, который обеспечивает продвинутую трассировку лучей и высокий уровень графической детализации. При использовании NVIDIA DLSS 4 с Multi Frame Generation фреймрейт резко возрастает, что делает игровой процесс ещё более динамичным.

Также предусмотрены дополнительные стимулы для модернизации домашней сети: даже те, кто не планирует менять компьютер, могут получить игру при покупке маршрутизаторов ASUS с поддержкой Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7. Это делает акцию доступной для большего числа пользователей, вне зависимости от их текущей конфигурации.

Распространение начнётся 8 мая 2025 года, а сроки активации будут отличаться в зависимости от типа товара. Для большинства устройств период регистрации будет длиться до 30 июня, а возможность получить игру — до 14 июля. На видеокарты эти условия распространяются с 22 мая, что даёт время партнёрам подготовить поставки.



