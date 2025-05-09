Новинка сочетает милый внешний вид с мощной начинкой, ориентируясь на фанатов японской культуры и высокопроизводительных решений

Компания Starforge Systems анонсировала новую версию ограниченного издания игрового ПК под названием GLOOMY BEAR. Это сотрудничество с Crunchyroll, основанное на образе зловещего мультяшного медведя из аниме-сериала, созданного художником Mori Chack. Внешний вид устройства стал ещё более контрастным — чёрно-красная палитра и фирменные аксессуары делают его заметным элементом геймерского пространства.

В комплекте поставки Limited Edition PC идёт не только сам компьютер, но и тематический коврик для мыши размером 90x40 см, а также настенное акриловое оформление формата 12x18 дюймов. Дизайн корпуса выполнен в миниатюрном форм-факторе (SFF), при этом внутри скрывается производительная конфигурация: видеокарта GeForce RTX 5070, процессор Ryzen 5 7600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Также доступны отдельные компоненты: пользователи могут заказать Case Bundle, который включает корпус с тематическим оформлением, или же приобрести дополнительные аксессуары по отдельности. Стоимость полной версии ограничена $2 499.99, тогда как вариант без внутренностей оценивается в $329.99. Аксессуары доступны за $39.99 (коврик) и $49.99 (картина).

Такой подход позволяет компании соединить любовь к поп-культуре и производительности в одном устройстве. Формально маленький корпус скрывает «зверя» в плане быстродействия, что подходит как для требовательных игр, так и для ресурсоёмких задач. Также важно отметить, что оформление выполнено с качественной печатью на боковых панелях, что усиливает визуальный эффект.