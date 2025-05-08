Игра уже доступна на игровой платформе Steam

Игра Deck of Haunts, разработанная командой Mantis Games, официально доступна в Steam. Это необычный проект, сочетающий элементы рогалика и карточного конструктора. Игрокам предстоит взять под контроль злобную обитель ужасов, строя её комнату за комнатой и ловя незадачливых посетителей.

В основе игрового процесса лежит цикличность: днём игрок создаёт лабиринт из комнат, расставляет ловушки, усиливает духообразные артефакты и готовится к ночному режиму, когда внутрь начинают входить люди.

С помощью колоды карт можно менять структуру дома, призывать духов, манипулировать пространством и сводить гостей с ума. После их побега или полной потери рассудка игрок получает энергию, которую использует для увеличения территории и повышения уровня хаоса.

С каждым новым уровнем сложности растут и противники — от недоверчивых полицейских до заклинателей света и загадочных каменщиков, которые стремятся уничтожить ваше влияние.

Игра также предлагает уникальное ощущение свободы в создании собственного кошмара, где каждый выбор влияет на развитие событий.

Mantis Games сообщила, что над игрой работала почти год. По словам разработчиков, они надеются, что игроки оценят их видение и оставят отзывы. Для поклонников жанра это возможность испытать себя в роли злодея, где главным инструментом становится не меч или пистолет, а колода карт и сама атмосфера страха.