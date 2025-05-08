Новинка рассказывает историю одного из самых известных кланов по вселенной BattleTech, доступна на ПК и Xbox

Студия Piranha Games официально представила дополнение Ghost Bear: Flash Storm для MechWarrior 5: Clans. Оно становится первым DLC в рамках этой части и предлагает игрокам перейти на сторону клана Призрачного Медведя, который оказался в сложной ситуации после провального начала вторжения. В центре внимания — новые задания, четыре оригинальных батлермеха и OmniMechs, а также расширенные возможности в MechLab.

Сюжет стартует сразу после гибели Лео Шоуэрса и выборов нового лидера — Улрика Керенского. Игроку предстоит пройти 12 новых миссий, раскрывая лор клана через игровые события и более 30 минут свежих кат-сцен.

Также добавлены новые боевые машины: тяжёлый Night Gyr и подвижный разведчик Firefly. Эти мехи станут доступны и в основной кампании, если приобрести дополнение.

Особое внимание уделено интерфейсу — обновлённая система настройки делает управление более понятным. Добавлены контекстное меню и возможность быстрого восстановления сохранённых конфигураций. Также улучшена работа с контроллером, что особенно оценят те, кто играет с помощью Xbox Series X|S.

DLC вышло одновременно с обновлением игры, которое затрагивает не только графическую составляющую, но и техническую оптимизацию. Теперь пользователи GeForce RTX могут использовать DLSS 4 с Multi Frame Generation, что положительно скажется на частоте кадров и общем уровне плавности.