Новинка предлагает высокую производительность, модульный корпус и широкие возможности для персонализации

Компания Slimbook из Испании представила новый настраиваемый стационарный компьютер Kymera Black. Это устройство ориентировано на геймеров, создателей контента и тех, кто ценит мощную начинку в сочетании с Linux и определённой свободой выбора комплектующих.

В основу можно установить как процессоры AMD Ryzen 9, так и Intel Ultra 9. Объём оперативной памяти достигает 192 ГБ DDR5-6000, а накопители — до 4 ТБ NVMe 5.0 SSD и 80 ТБ HDD.

Система охлаждения адаптируется под уровень нагрузки: доступны разные варианты радиаторов и жидкостных решений. Корпус выполнен в матовом чёрном цвете, имеет съёмные панели и фильтры от пыли. Один из боковых элементов сделан из закалённого стекла, что позволяет наблюдать за внутренними компонентами. Дополнительно можно установить восьмидюймовый экран на передней панели для контроля температуры, скорости вентиляторов и других параметров в реальном времени.

В плане подключения устройство поддерживает Wi-Fi 7 (в зависимости от платы), сетевой порт 2.5G Ethernet и блок питания до 1200 Вт уровня Platinum. Для пользователей доступно несколько дистрибутивов Linux, включая Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Debian, Fedora, Mint и другие. Slimbook OS, основанная на Ubuntu, предлагается с интерфейсами GNOME и KDE Plasma.

Цена стартует с €749 для конфигурации с AMD Ryzen 5 7600X, 16 ГБ DDR5-6000, 500 ГБ NVMe 4.0 SSD, средним охлаждением и БП на 500 Вт 80+ Bronze. Версия с Intel Core i5-14600K стоит немного дороже — €779.

Гарантия составляет три года для испанских покупателей и два года — для остальных стран ЕС.



