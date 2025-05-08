Новинка рассчитана на облачные и ИИ-нагрузки, предлагая рекордную пропускную способность и объём оперативной памяти

Компания Ampere Computing тихо представила новую линейку процессоров — AmpereOne M. В неё вошли чипы с количеством ядер от 96 до 192, построенные на архитектуре Armv8.6+. Максимальная частота достигает 3.60 ГГц, при этом каждое ядро оснащено 2 МБ L2-кэша. Общий системный кэш составляет 64 МБ, что положительно влияет на производительность при работе с памятью.

Особенностью серии стало внедрение 12-канального контроллера памяти DDR5-5600, который позволяет устанавливать до 3 ТБ оперативной памяти. Такой подход делает эти процессоры интересными для решений в сфере облаков и искусственного интеллекта, где важны как объём, так и скорость доступа к данным. Энергопотребление варьируется от 239 до 348 Вт у флагманской модели A192-32M, работающей на частоте 3.2 ГГц. Все чипы поддерживают динамическое управление напряжением и частотой, что помогает оптимизировать энергоэффективность. Процессоры получили 96 линий PCIe 5.0 с поддержкой подключения до 24 устройств одновременно.

По заявлению компании, поставки начались ещё в четвёртом квартале 2024 года. Приобрести их можно в различных конфигурациях, включая версии с разным количеством ядер и скоростью работы. Также ожидается, что в будущем появится следующее поколение — AmpereOne MX, которое перейдёт на техпроцесс 3 нм от TSMC и предложит уже 256 ядер в одном процессоре.



