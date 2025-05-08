Новинка предлагает меньше видеопамяти и снижение характеристик, что ставит под сомнение её выгоду для международных покупателей

Компания AMD готовится к запуску видеокарты Radeon RX 9070 GRE, которая будет доступна в Китае. Модель позиционируется как более дешёвая альтернатива RX 9070, предлагая 3072 потока и 12 ГБ GDDR6-памяти через 192-битную шину. Несмотря на снижение объёма VRAM и числа вычислительных блоков, цена новинки оказалась даже немного выше, чем у RX 7900 GRE предыдущего поколения: $580 против $549.

В тестах, проведённых на примере ASUS ATS RX 9070 GRE MEGALODON OC, карта показала производительность, сравнимую с Radeon RX 7900 GRE. При разрешении 4K преимущество GeForce RTX 5070 оказалось небольшим — всего 5%. При переходе на 2K и Full HD разница сокращается до 2–1%, что говорит о близости возможностей. В паре с RTX 5060 Ti 16 ГБ RX 9070 GRE демонстрирует заметный перевес — до 23% в некоторых сценариях.

Однако ключевой вопрос возникает из-за соотношения цены и качества. Если сравнивать с решениями NVIDIA, то RX 9070 GRE несёт меньший объём видеопамяти, но стоит дороже. Это может оттолкнуть пользователей, которым важны параметры системы и долгосрочная перспектива использования в современных играх.

Также неясно, планируется ли выход модели за пределами Китая, хотя есть предположения, что компания хочет протестировать реакцию рынка перед глобальным релизом.