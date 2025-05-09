Новинка предлагает мощные драйверы, удобную систему регулировки и универсальную совместимость с игровыми платформами

Компания Nacon анонсировала обновлённую серию игровых наушников RIG 400 GEN2. Это продолжение популярной линейки, получившее новые цветовые решения — Arctic Camo и Urban Camo, а также ряд конструктивных улучшений по сравнению с предыдущим поколением. Устройства уже доступны в магазинах и на сайте Walmart по цене от $39.88.

В основе новинки — 40-миллиметровые драйверы, обеспечивающие детализированное звучание и возможность услышать каждый шаг или выстрел в игре. Для связи используется поворотный микрофон с функцией быстрого отключения — достаточно поднять его, чтобы активировать режим «тишина». Наличие 3.5 мм разъёма делает возможным подключение к PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ПК и мобильным устройствам.

Для длительного использования разработчики переработали овалообразные амбушюры, которые лучше повторяют форму уха, а также добавили мягкую амортизирующую накладку на голову. Система регулировки размера Snap-Fit позволяет адаптировать наушники под любую голову, а гибкий каркас снижает риск поломок при падениях или случайных ударах. В моделях предусмотрены элементы управления на корпусе: регулятор громкости находится прямо на чашечке.

Особое внимание уделено стилю: наушники выполнены в двух вариантах камуфляжа, который стал частью геймерской культуры. По словам Джека Рейнольдса, директора бренда RIG, серия 400 GEN2 сохраняет традиции прошлых версий, но улучшает их за счёт более прочных материалов и современного подхода к оформлению. Он подчеркнул, что RIG остаётся одним из лидеров в этом направлении, занимая 60% рынка камуфляжных наушников.

HS-версия ориентирована в первую очередь на пользователей PlayStation и других платформ, поддерживающих аналоговый интерфейс.



