Новинка приносит улучшения в стабильность и безопасность, но делает невозможным откат до предыдущих версий.

Компания Google начала распространение нового обновления Android 15 для всех устройств на чипах Tensor. Оно получило обозначение BP1A.250505.005 и затрагивает большинство моделей Pixel, кроме Pixel 9a. Также вышла версия BD4A.250505.003, предназначенная для недорогой линейки смартфонов, хотя никаких специфических изменений под эту модель не предусмотрено.

Обновление содержит важные исправления, которые касаются качества записи звука через микрофон в отдельных приложениях, а также решают проблемы с подключением Bluetooth-устройств, особенно в случае с некоторыми умными часами. Ещё одна правка связана с языковым интерфейсом — ранее вторичный язык мог появляться в плитках быстрых настроек. Вместе с этим релиз включает пакет безопасности за май 2025 года и обновляет загрузчики прошивки для Pixel 6 и Pixel 8.

Однако стоит учитывать, что после установки BP1A.250505.005 откат к более ранним сборкам становится невозможным. Специалисты предупреждают, что попытка восстановить старую версию может привести к выходу устройства из строя.