Новинка выполнена в стиле гигантской лягушки и ориентирована на дайверов с функцией Dive Mode.

Casio G-Shock MRG-BF1000RG-3A, также известный как Goliath Frogman, стал доступен для покупки в Великобритании. Модель официально представлена в конце апреля и уже доступна для предзаказа в Японии. В британском онлайн-магазине цена новинки установлена на уровне £4400. При этом система бронирования G-Shock Expert намекает, что физическое распространение пока ограничено.

Часы созданы с акцентом на использование под водой: корпус сделан из титана, устойчивого к коррозии, поверхность защищена антибликовым сапфировым стеклом, а уровень водонепроницаемости составляет 200 метров. Дизайн вдохновлён образом гигантской лягушки — об этом говорит цвет ремешка Dura Soft из фторкаучука хаки-оттенка, оранжевые акценты и светящиеся элементы Neobrite для лучшей читаемости в темноте.

Возможности устройства включают специальный режим дайвинга, где можно отслеживать продолжительность погружения, интервалы между ними и приливные явления. Все данные сохраняются в приложении Casio Watches, доступном на смартфоне, через Bluetooth. Также реализованы секундомер, таймер обратного отсчёта, будильник, белая светодиодная подсветка и зарядка от солнечной панели Tough Solar для увеличения срока службы батареи.

Судя по всему, модель может появиться и в других странах Европы, хотя точные сроки пока не объявлены. По слухам, 15 мая новинка станет доступной в США по цене $4300.