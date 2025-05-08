Новинка будет доступна в Индии этим летом с мощным аккумулятором и высоким уровнем защиты.

В Сети появились подробности о предстоящем запуске Vivo X200 FE. Согласно утечке от источника Yogesh Brar, опубликованной совместно с ресурсом Smartprix, новинка не является просто другой версией X200 Pro Mini, а имеет уникальные характеристики.

Смартфон получит 6.31-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора указана платформа MediaTek Dimensity 9300+, хотя есть вероятность, что перед запуском её заменят на более свежую — Dimensity 9400e, которая основана на той же архитектуре. Объём оперативной памяти составит 12 или 16 ГБ, а накопители будут доступны на 256 и 512 ГБ соответственно.

Камерная система включает 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX921, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (IMX882) и 8-МП широкоугольный модуль. Фронтальная камера также 50 МП. Все модели серии X200 сотрудничают с Zeiss, что касается и этой модели.

Также устройство получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 или даже IP69, батарею ёмкостью 6500 мА·ч и быструю зарядку на уровне 90 Вт. Операционная система Android 15 будет установлена изначально, а владелец может рассчитывать на три обновления до Android 18 и четыре года безопасности.

Ожидается, что Vivo выпустит X200 FE только в Индии, где он должен появиться в продаже в июле в двух цветовых вариантах. Цена ожидается в диапазоне ₹50 000–60 000 (~$600–720).