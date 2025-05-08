Разработчики подчёркивают важность физических носителей для пользователей и сохранения игр в будущем

CD Projekt Red продолжает выпускать свои игры для Nintendo Switch на традиционных картриджах, включая Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Издание The Game Business пообщалось с Яном Роснером, вице-президентом по развитию компании, который объяснил, почему использование физических носителей остаётся актуальным, несмотря на появление более дешёвой альтернативы — так называемых Game-Key Cards.

Многие издатели видят в Game-Key Cards способ уменьшить затраты на производство и распространение. Такие решения позволяют размещать игру в пластиковом корпусе без внутренней памяти — покупатель скачивает цифровую версию через интернет, но обязан держать карту в консоли, чтобы запустить проект. Однако это создаёт дискомфорт: игроки вынуждены хранить дополнительные элементы внутри устройства, даже если они не нужны для работы.

Роснер отметил, что переход к исключительно цифровому формату преждевременен, особенно в среде поклонников Switch. Он подчеркнул значимость коллекционирования физических копий, которые можно перепродавать, передавать другим или просто хранить. Также важно, что такие носители не зависят от серверов и могут быть доступны даже спустя годы после закрытия онлайн-сервисов.

Картриджи, в свою очередь, имеют ограничения — их стоимость производства выше, например, 64 ГБ модуль оценивается минимум в $16 за штуку. Это влияет на цену конечного продукта, поэтому многие издания предпочитают использовать Game-Key Cards. Тем не менее CD Projekt Red видит преимущество в сохранении полноценных картриджей, как это было с предыдущими поколениями, где The Witcher 3 стал одной из самых успешных версий благодаря мобильности и надёжности.