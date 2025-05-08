Новинка получит 50-мегапиксельные датчики собственного производства и повышенный динамический диапазон

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, Huawei работает над своими собственными сенсорами изображения под брендом Xmage. В линейке значатся модели SC5A0CS и SC590XS — обе на 50 МП и с цветовой матрицей RYYB. Первый имеет размеры 1 дюйм — что указывает на использование в топовых устройствах, второй — 1/1.3 дюйма, вероятно, будет применяться в более доступных моделях.

Ожидается, что как минимум один из этих сенсоров появится в смартфоне Huawei Pura 80 Ultra, который ранее задержался с запуском. Однако он компенсирует это новыми технологиями, включая SuperPixGain HDR 2.0. Эта система позволяет объединять три кадра с одинаковым уровнем экспозиции, чтобы устранить артефакты, такие как ghosting, и улучшить качество изображения при сложном освещении.

Сообщается, что новая технология превосходит аналоги от OmniVision за счёт расширенного динамического диапазона — до 110 децибел против 105 в решениях конкурентов. Это делает её особенно эффективной для съёмки в условиях высокого контраста, например, при ярких источниках света или на фоне темноты.

Кроме того, эти датчики могут быть использованы и в других флагманах компании, включая преемников серии Mate 70, которые выйдут позже в 2025 году. Таким образом, Huawei продолжает развивать направление мобильной фотографии, делая ставку на собственные разработки и уникальные алгоритмы обработки изображений.