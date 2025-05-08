Новинка показывает сопоставимый уровень производительности, но с меньшим объёмом видеопамяти

Компания AMD официально запустила Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition) на китайском рынке. Это новая модель на архитектуре RDNA 4, которая использует чип NAVI 48, как и RX 9070 и RX 9070 XT, но с урезанными характеристиками. Видеокарта получила 3072 потоковых процессора и 12 ГБ GDDR6-памяти, что делает её промежуточным решением между RX 9060 XT и RX 9070.

По данным первых обзоров, включая материалы от Expreview, RX 9070 GRE демонстрирует производительность на уровне RX 7900 GRE — модели предыдущего поколения. Разница в тестах не превышает нескольких процентов, хотя у RX 7900 GRE есть преимущество за счёт 16 ГБ видеопамяти, что может быть решающим фактором для пользователей, которым важен запас VRAM при высоких настройках графики. Однако RX 9070 GRE предлагается по более низкой цене — ориентировочно ниже $500, тогда как RX 7900 GRE изначально оценивался в $549.

Сравнение с флагманскими решениями показало, что новинка уступает собственной RX 9070 почти на 15%, что является значительным разрывом. При этом RX 9070 GRE всего на 5% медленнее GeForce RTX 5070, что указывает на близкие результаты в играх, поддерживающих оптимизацию под конкретную платформу. В некоторых случаях RX 9070 GRE даже догоняет RTX 5070, но в других ситуациях проигрывает до 20%.

В паре с RTX 5060 Ti GPU от AMD показывает преимущество в районе 27%, согласно некоторым тестам. Однако новинка не должна стать прямым конкурентом RX 9060 XT, дебют которой ожидается на Computex 2025. Эта видеокарта базируется на более слабом чипе NAVI 44 и рассчитана на борьбу именно с NVIDIA в среднем сегменте.