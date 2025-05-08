Новинка Hazelight Studios становится одним из лидеров продаж в текущем году

Компания Electronic Arts поделилась информацией о коммерческом успехе проекта Split Fiction, разработанного студией Hazelight Studios.

По данным финансового отчёта EA за 2025 финансовый год, игра Split Fiction уже достигла почти четырёх миллионов проданных копий. Это позволило издателю назвать её одной из ключевых причин сильного завершения года наряду с другими успешными релизами, такими как EA Sports FC 25.

В своём официальном отчёте Hazelight поблагодарила игроков за поддержку и отметила, что активность сообщества вдохновляет команду. Студия подчеркнула, что количество купленных копий — это не просто цифра, но свидетельство интереса со стороны аудитории, что особенно важно для кооперативных игр, где успех во многом зависит от взаимодействия между двумя персонажами. Также была упомянута популярность внутриигровых событий и количество созданных пользователем "горячих собак", ставших частью игровой культуры.

Hazelight не привыкать к успеху: её прошлый проект It Takes Two уже преодолел планку в 20 миллионов проданных копий. Нынешний проект получил внимание со стороны кинематографистов — недавно стало известно, что режиссёром адаптации выступит Джон М. Чу, а сценарий напишут Пол Верник и Ретт Риз, авторы фильмов про Дэдпула и Росомахи. В главной женской роли будет сниматься Сидни Свени, хотя пока не раскрыто, кого именно она сыграет.