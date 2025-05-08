Новинка 25M2N5200U ориентирована на киберспорт и предлагает высокую производительность за разумную цену

Компания Philips расширила линейку Evnia, выпустив новый 25-дюймовый игровой монитор 25M2N5200U. Устройство позиционируется как решение для киберспорта, предлагающее высокую частоту обновления — изначально 360 Гц, а при разгоне до 390 Гц. Это делает его привлекательным для любителей динамичных игр, которым важна скорость отклика и чёткость изображения.

Монитор оснащён IPS-панелью с разрешением Full HD (1920x1080), охватом цветового пространства sRGB и поддержкой HDR400, что обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение. Время отклика заявлено на уровне 1 мс (GtG), а вместе с технологией Smart MBR оно снижается до 0.3 мс, уменьшая размытие движений и повышая точность визуальных переходов.

С точки зрения удобства использования, модель получила эргономичное основание, позволяющее регулировать высоту, наклон и поворот экрана. На задней панели расположены порты HDMI 2.0 (два) и DisplayPort 1.4, а также хаб с несколькими USB-портами для подключения периферийных устройств. Такая комплектация делает его универсальным помощником на рабочем месте геймера.

Однако стоит отметить, что Adaptive Sync-технологии, такие как FreeSync или G-Sync, в данном устройстве не предусмотрены. Это может стать ограничением для тех, кто сталкивается с рассинхронизацией кадров и ищет стабильную картинку без разрыва экрана. Тем не менее, для пользователей с мощными видеокартами это не станет проблемой, так как высокая частота кадров сама по себе помогает избежать видимых артефактов.



