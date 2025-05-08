Но и Ryzen Z2 Extreme, и Aeirth Plus будут оснащены одинаковым объёмом ОЗУ

На основе информации из документов регуляторов стало известно о грядущем выпуске портативного игрового устройства ASUS ROG Ally 2.

В материалах индонезийского сертификата и FCC указаны два варианта модели — чёрная версия с кнопкой Xbox и белая, выполненная в классическом стиле линейки ROG. Это может указывать на разные программные оболочки и степень интеграции с сервисами Microsoft.

Черная модель оснащена процессором AMD Ryzen Z2 Extreme — восьмиядерным процессором с тепловым пакетом 36 Вт и LPDDR5X-памятью объёмом 64 ГБ, работающей на частоте 8533 МГц. Такая конфигурация делает её одним из самых мощных представителей категории портативных игровых систем.

Белая версия получила более экономичный APU Aeirth Plus с четырьмя ядрами и TDP на уровне 20 Вт, что должно положительно сказаться на времени автономной работы.

Оба варианта комплектуются 7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Толщина корпуса выросла по сравнению с оригиналом, а задние ручки стали больше, напоминая традиционные контроллеры. На верхней части устройства размещены два порта USB-C, что расширяет возможности подключения внешних аксессуаров и зарядки.

Пока нет данных о том, каким именно будет программное обеспечение. Предположительно, им станет Windows 11, но не исключено использование и SteamOS — учитывая предыдущие эксперименты с оптимизацией для этой платформы.

Изображения в рабочем состоянии пока отсутствуют, поэтому точную информацию о яркости, цветопередаче и интерфейсе получить невозможно.